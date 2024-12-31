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Михаил Девятьяров назвал Ардашева прорывом 2024 года в лыжных гонках

Михаил Девятьяров назвал Ардашева прорывом 2024 года в лыжных гонках
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Олимпийский чемпион 1988 года в гонке на 15 км Михаил Девятьяров ответил на вопрос о прорыве 2024 года в лыжных гонках.

«Я бы назвал Ардашева прорывом 2024 года. У него была блестящая гонка на 50 км, и до этого он выиграл несколько гонок. Конечно, Савелий Коростелёв тоже очень хорошо выступал, но ему часто не везёт: то палка сломается, то крепление или что-то ещё. Дай бог, чтобы все невезения остались в 2024 году, а уже в 2025-м было одно только везение», — сказал Девятьяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев после четырёх этапов является лидером общего зачёта Кубка России — 2024/2025.

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