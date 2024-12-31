Веденин: 2024 год для российских лыж прошёл великолепно

Технический делегат Федерации лыжных гонок России Вячеслав Веденин подвёл итоги уходящего года для российского лыжного спорта.

«Считаю, что этот год прошёл великолепно для наших лыж. Было много хороших мероприятий и, самое главное, что был снег. Если его не будет, не будет никаких соревнований. Была хорошая снежная зима и много ярких соревнований. В регионах провели много стартов, а также хорошо прошла «Лыжня России».

Что касается возвращения на международную арену, мы все должны верить в самое лучшее. Пожелаю лыжным гонкам развиваться дальше, чтобы больше людей ими занимались. Потому что появляется много разных видов спорта, с которыми лыжи соперничают. Это киберспорт, хоббихорсинг и другие. Каждый ребёнок выбирает то, что ему ближе. Чем больше людей будут заниматься лыжами, тем будет лучше для всех. Российским лыжам пожелаю в 2025 году побольше снега и подольше сезон», — сказал Веденин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.