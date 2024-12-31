Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Веденин: 2024 год для российских лыж прошёл великолепно

Веденин: 2024 год для российских лыж прошёл великолепно
Аудио-версия:
Комментарии

Технический делегат Федерации лыжных гонок России Вячеслав Веденин подвёл итоги уходящего года для российского лыжного спорта.

«Считаю, что этот год прошёл великолепно для наших лыж. Было много хороших мероприятий и, самое главное, что был снег. Если его не будет, не будет никаких соревнований. Была хорошая снежная зима и много ярких соревнований. В регионах провели много стартов, а также хорошо прошла «Лыжня России».

Что касается возвращения на международную арену, мы все должны верить в самое лучшее. Пожелаю лыжным гонкам развиваться дальше, чтобы больше людей ими занимались. Потому что появляется много разных видов спорта, с которыми лыжи соперничают. Это киберспорт, хоббихорсинг и другие. Каждый ребёнок выбирает то, что ему ближе. Чем больше людей будут заниматься лыжами, тем будет лучше для всех. Российским лыжам пожелаю в 2025 году побольше снега и подольше сезон», — сказал Веденин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Вылегжанин: желаю, чтобы лыжные гонки были не просто соревнованием, а шоу
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android