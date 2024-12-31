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Александр Легков: в 2024-м надо отметить наших подрастающих лыжников

Александр Легков: в 2024-м надо отметить наших подрастающих лыжников
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков подвёл итоги 2024 года для российских лыжных гонок.

«2024 год точно сильно не отличается от прошлого. Работа продолжается. Были проблемы со снегом, но мы зависим от погоды. Она иногда играет против нас. Сезон лыжных гонок идёт ярко. Видно, что молодёжь подрастает как у юношей, так и у девушек. Кто бежал быстро, так и продолжает. Все — люди, бывают болячки и простуды. В остальном надо отметить наших подрастающих лыжников», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Легков заявил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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