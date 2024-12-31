«Не понимаю, почему мы это обсуждаем». Ламплот — о жёлтой карточке Йохауг на «Тур де Ски»

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот прокомментировал протест по поводу жёлтой карточки Терезе Йохауг во время масс-старта на 15 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Вообще не понимаю, почему мы это обсуждаем. Обычное дело, что мы меняем разметку на трассе в паузе между женской и мужской гонками. Число участников различается, иногда меняются снежные условия или появляются какие-то другие факторы. Жюри должно реагировать. Мы всегда преследуем цель, чтобы гонка была справедливой и безопасной», – приводит слова Ламплота Dagbladet.

Напомним, Эбба Андерссон и Терезе Йохауг использовали тактику одновременного бесшажного хода (даблполинг), который не был разрешён в рамках данной гонки. В сборной Норвегии сообщили, что не будут подавать протест.