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«Не понимаю, почему мы это обсуждаем». Ламплот — о жёлтой карточке Йохауг на «Тур де Ски»

«Не понимаю, почему мы это обсуждаем». Ламплот — о жёлтой карточке Йохауг на «Тур де Ски»
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Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот прокомментировал протест по поводу жёлтой карточки Терезе Йохауг во время масс-старта на 15 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Вообще не понимаю, почему мы это обсуждаем. Обычное дело, что мы меняем разметку на трассе в паузе между женской и мужской гонками. Число участников различается, иногда меняются снежные условия или появляются какие-то другие факторы. Жюри должно реагировать. Мы всегда преследуем цель, чтобы гонка была справедливой и безопасной», – приводит слова Ламплота Dagbladet.

Напомним, Эбба Андерссон и Терезе Йохауг использовали тактику одновременного бесшажного хода (даблполинг), который не был разрешён в рамках данной гонки. В сборной Норвегии сообщили, что не будут подавать протест.

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