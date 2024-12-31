Петтер Нортуг: если бы все поступили, как Сундлинг, то весь «Тур де Ски» отменили бы

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о решении некоторых шведских спортсменов отказаться от участия в «Тур де Ски», чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира в Тронхейме.

«Если мы хотим организовать «Тур де Ски», необходимо, чтобы даже лучшие лыжники отдавали приоритет участию. В противном случае и публика, и зрители потеряют интерес. Нам нужно повысить интерес и качество. Если лучшие в мире не сделают шаг вперёд, значит, мы идём в неправильном направлении. Понимаю, что кто-то может захотеть отдать приоритет чемпионату мира. Конечно, для шведов мало что может быть лучше, чем победа над норвежцами в Тронхейме. Но в то же время, если бы больше людей поступило так, как Йонна Сундлинг, весь «Тур де Ски» пришлось бы отменить», — приводит слова Нортуга Fondo Italia.