Амундсен выиграл индивидуальную гонку на 20 км на «Тур де Ски», Клебо — пятый
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Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Амундсен стал победителем индивидуальной гонки свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира — 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 44.05,3.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 13:30 МСК
Идёт
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
44:05.3
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+21.2
3
Эндрю Масгрэйв
Великобритания
+28.4
Вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, отстав от лидера на 21,2. Тройку сильнейших замкнул представитель Великобритании Эндрю Масгрэйв (+28,4).
«Тур де Ски» — 2024/2025. Индивидуальная гонка. 20 км. Свободный стиль. Мужчины:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 44.05,3
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание +21,2
- Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +28,4
- Андреас Рее (Норвегия) +37,4
- Йоханнес Клебо (Норвегия) +46,4
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