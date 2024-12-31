Амундсен выиграл индивидуальную гонку на 20 км на «Тур де Ски», Клебо — пятый

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Амундсен стал победителем индивидуальной гонки свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира — 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 44.05,3.

Вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, отстав от лидера на 21,2. Тройку сильнейших замкнул представитель Великобритании Эндрю Масгрэйв (+28,4).

«Тур де Ски» — 2024/2025. Индивидуальная гонка. 20 км. Свободный стиль. Мужчины: