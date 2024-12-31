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Амундсен выиграл индивидуальную гонку на 20 км на «Тур де Ски», Клебо — пятый

Амундсен выиграл индивидуальную гонку на 20 км на «Тур де Ски», Клебо — пятый
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Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Амундсен стал победителем индивидуальной гонки свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира — 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 44.05,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 13:30 МСК
Идёт
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
44:05.3
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+21.2
3
Эндрю Масгрэйв
Великобритания
+28.4

Вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, отстав от лидера на 21,2. Тройку сильнейших замкнул представитель Великобритании Эндрю Масгрэйв (+28,4).

«Тур де Ски» — 2024/2025. Индивидуальная гонка. 20 км. Свободный стиль. Мужчины:

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 44.05,3
  2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание +21,2
  3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +28,4
  4. Андреас Рее (Норвегия) +37,4
  5. Йоханнес Клебо (Норвегия) +46,4
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