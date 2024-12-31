Норвежец Амундсен признался, что Большунов вдохновил его на победу в гонке на «Тур де Ски»

Двукратный призёр чемпионатов мира, победитель «Тур де Ски» — 2023/2024 норвежский лыжник Харальд Амундсен признался, что на победу в гонке с раздельным стартом на 20 км в рамках текущего «Тур де Ски» его вдохновил трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов.

– Вчера я сидел и смотрел старые гонки Большунова, пытаясь немного изучить его технику. Это немного дало мне вдохновение бежать, и я стал сильнее.

– Чему ты научился?

– У него хороший баланс на лыжах, и он постоянно добавляет. Именно это мне хотелось сделать сегодня. Я попробовал представить, что был немного Большуновым, — приводит слова Амундсена TV2.