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Норвежец Амундсен признался, что Большунов вдохновил его на победу в гонке на «Тур де Ски»

Норвежец Амундсен признался, что Большунов вдохновил его на победу в гонке на «Тур де Ски»
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Двукратный призёр чемпионатов мира, победитель «Тур де Ски» — 2023/2024 норвежский лыжник Харальд Амундсен признался, что на победу в гонке с раздельным стартом на 20 км в рамках текущего «Тур де Ски» его вдохновил трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
44:05.3
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+21.2
3
Эндрю Масгрэйв
Великобритания
+28.4

– Вчера я сидел и смотрел старые гонки Большунова, пытаясь немного изучить его технику. Это немного дало мне вдохновение бежать, и я стал сильнее.

– Чему ты научился?
– У него хороший баланс на лыжах, и он постоянно добавляет. Именно это мне хотелось сделать сегодня. Я попробовал представить, что был немного Большуновым, — приводит слова Амундсена TV2.

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