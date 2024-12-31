Большунов показал, как дочь Ева трогательно поздравила его с днём рождения

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях милое видео, где записал, как дочь Ева поздравляет его с днём рождения.

Сегодня, 31 декабря, сильнейшему лыжнику России исполнилось 28 лет.

«Главное поздравление», — подписал видео Большунов, добавив эмодзи «сердце».

Александр и его жена Анна (бывшая лыжница сборной России) сыграли свадьбу в апреле 2021 года, а родителями стали впервые в августе 2022 года.

В общем зачёте Кубка России — 2024/2025 Большунов занимает пятое место. В его активе 355 очков. Лидером рейтинга является Сергей Ардашев (516 очков).

Всего в активе Большунова пять личных медалей с Олимпиад и четыре – с эстафетных гонок.