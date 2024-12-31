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«Сам себе всё усложнил». Амундсен высказался об уверенной победе в гонке на «Тур де Ски»

«Сам себе всё усложнил». Амундсен высказался об уверенной победе в гонке на «Тур де Ски»
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Двукратный призёр чемпионатов мира, победитель «Тур де Ски» — 2023/2024 норвежский лыжник Харальд Амундсен прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем в рамках текущей многодневки «Тур де Ски».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
44:05.3
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+21.2
3
Эндрю Масгрэйв
Великобритания
+28.4

– Сегодня я был безумно мотивирован. Рванул прямо со старта и рисковал. Пожалуй, оказал себе плохую услугу, но, чёрт возьми, какая крутая гонка и трасса! Было очень тяжело. Постепенно я так закислился, что приходилось приседать, как на спуске, на некоторых равнинных отрезках.

– Как ты удержишь соперников на расстоянии завтра?
– Это совсем другое дело. Думаю, будет трудно. Сейчас я сам себе всё усложнил, если думать о завтрашнем дне, потому что потратил много сил и убегу первым. Может случиться, что какие-то группы меня догонят.

– Но ты же не станешь их дожидаться?
– Нет-нет. Я никогда не жду, — приводит слова Амундсена TV2 со ссылкой на эфир Viaplay.

Завтра, 1 января, Амундсен первым уйдёт на старт гонки преследования. Его ближайший соперник Симен Хегстад Крюгер будет отставать от него на 21 секунду.

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