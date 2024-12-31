Клебо раскритиковал тактику Крюгера и Йенссена в индивидуальной гонке на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на 20 км в свободном стиле в рамках этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в Тоблахе (Италия).

Клебо занял в разделке пятое место. Завтрашнюю (1 января) гонку преследования он начнёт с отставанием от лидера в 46,4 секунды.

«Было тяжело, но всё в порядке. В идеале хотелось бы пробежать на полминуты быстрее, но я вполне доволен. Харальд бежит очень быстро, и было очень демотивирующе видеть, как Крюгер и Йенссен (стали вторым и шестым соответственно. – Прим. «Чемпионата») работают вместе. Бежать вдвоем было преимуществом. Но отрыв не так велик, так что всё хорошо», — приводит слова Клебо TV2.