Клебо раскритиковал тактику Крюгера и Йенссена в индивидуальной гонке на «Тур де Ски»
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на 20 км в свободном стиле в рамках этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в Тоблахе (Италия).
Клебо занял в разделке пятое место. Завтрашнюю (1 января) гонку преследования он начнёт с отставанием от лидера в 46,4 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
44:05.3
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+21.2
3
Эндрю Масгрэйв
Великобритания
+28.4
«Было тяжело, но всё в порядке. В идеале хотелось бы пробежать на полминуты быстрее, но я вполне доволен. Харальд бежит очень быстро, и было очень демотивирующе видеть, как Крюгер и Йенссен (стали вторым и шестым соответственно. – Прим. «Чемпионата») работают вместе. Бежать вдвоем было преимуществом. Но отрыв не так велик, так что всё хорошо», — приводит слова Клебо TV2.
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