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Вяльбе: мы с надеждой смотрим в 2025 год, насыщенный яркими спортивными событиями

Вяльбе: мы с надеждой смотрим в 2025 год, насыщенный яркими спортивными событиями
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поздравила любителей спорта с Новым годом и Рождеством.

«Дорогие друзья и коллеги! В преддверии нового года мы вспоминаем год уходящий, который подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом, многому научил.

С надеждой и радостью смотрим в наступающий 2025 год, насыщенный яркими спортивными событиями. Уверена, он подарит всем нам счастье, будет добрым и благополучным.

Желаю вам крепкого здоровья, гармонии в семье и удачи во всех начинаниях! Искренне поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!» — приводит слова Вяльбе пресс-служба ФЛГР.

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