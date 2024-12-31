Слинн выиграла разделку на «Тур де Ски», Йохауг стала второй, Диггинс замкнула топ-6

36-летняя норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн стала победительницей гонки с раздельным стартом на 20 км в свободном стиле в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в Тоблахе (Италия). Слинн преодолела предложенную дистанцию за 48.54,9. Второй результат на финише показала титулованная норвежка Терезе Йохауг. Тройку призёров замкнула Кертту Нисканен из Финляндии.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, третий этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, 20 км. Женщины: