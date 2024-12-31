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Слинн выиграла разделку на «Тур де Ски», Йохауг стала второй, Диггинс замкнула топ-6

Слинн выиграла разделку на «Тур де Ски», Йохауг стала второй, Диггинс замкнула топ-6
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36-летняя норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн стала победительницей гонки с раздельным стартом на 20 км в свободном стиле в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в Тоблахе (Италия). Слинн преодолела предложенную дистанцию за 48.54,9. Второй результат на финише показала титулованная норвежка Терезе Йохауг. Тройку призёров замкнула Кертту Нисканен из Финляндии.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 16:45 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
48:54.9
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+3.3
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+20.3

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, третий этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, 20 км. Женщины:

  1. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 48,54,9.
  2. Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 3,3.
  3. Кертту Нисканен (Финляндия) +20,3.
  4. Катерин Стюарт-Джонс (Канада) +27,8.
  5. Виктория Карль (Германия) +27,8.
  6. Джессика Диггинс (США, текущий лидер многодневки) +36,3.
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