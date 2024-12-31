«Разочарована ужасно плохим результатом». Эбба Андерссон — о 33-м месте на «Тур де Ски»
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Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала неудачную для себя гонку с раздельного старта на дистанции 20 км в рамках многодневки «Тур де Ски». Спортсменка заняла 33-е место с отставанием 2 минуты 37,9 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 16:45 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
48:54.9
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+3.3
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+20.3
— Думаю, что работаю по плану и дотошно выполняю его, но всё идёт слишком медленно. Разочарована таким ужасно плохим результатом.
— Как думаете, из-за чего это происходит?
— Не знаю, я пробежала гонку полностью самостоятельно, и, конечно, это тяжело, но я думала, что сохраняю интенсивность и энергию на протяжении всей дистанции. Это всё один вопросительный знак, — приводит слова Андерссон SVT.
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