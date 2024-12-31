Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Амундсен догоняет Клебо в борьбе за лидерство
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо удержал лидерство в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 после гонки с раздельным стартом на 20 км на третьем этапе в Тоблахе, где занял пятое место. Победитель разделки Харальд Эстберг Амундсен поднялся на второе место рейтинга.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
44:05.3
2
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
+21.2
3
Эндрю Масгрэйв
Великобритания
+28.4
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 31 декабря. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1:24.44,0.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – отставание 16,0.
- Бен Огден (США) +54,0.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +56,0.
- Эдвин Ангер (Швеция) +1.07.
- Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +1.11.
В спринтерском зачёте многодневки продолжает уверенно лидировать Клебо, в горном первое место у Амундсена.
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