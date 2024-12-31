Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Амундсен догоняет Клебо в борьбе за лидерство

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо удержал лидерство в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 после гонки с раздельным стартом на 20 км на третьем этапе в Тоблахе, где занял пятое место. Победитель разделки Харальд Эстберг Амундсен поднялся на второе место рейтинга.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 31 декабря. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1:24.44,0. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – отставание 16,0. Бен Огден (США) +54,0. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +56,0. Эдвин Ангер (Швеция) +1.07. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +1.11.

В спринтерском зачёте многодневки продолжает уверенно лидировать Клебо, в горном первое место у Амундсена.