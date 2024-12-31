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Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Йохауг сократила отставание от Диггинс

Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Йохауг сократила отставание от Диггинс
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Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира действующая победительница «Тур де Ски» американская лыжница Джессика Диггинс сохранила первую строчку в общем зачёте многодневки нынешнего сезона, несмотря на шестое место в прошедшей сегодня, 31 декабря, гонке с раздельным стартом на 20 км в рамках третьего этапа соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 16:45 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
48:54.9
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+3.3
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+20.3

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 31 декабря. Женщины:

1. (1) Джессика Диггинс (США) — 1:33.49,0.
2. (2) Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание 22,0.
3. (3) Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +32,0.
4. (6) Терезе Йохауг (Норвегия) +41,0.
5. (4) Хейди Венг (Норвегия) +1.17,0.
6. Моа Илар (Швеция) +2.09.

В спринтерском зачёте многодневки лидерство удерживает финка Ясми Йоэнсуу, в горном первое место у Йохауг.

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