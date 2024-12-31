Йохауг высказалась о том, что проиграла Слинн меньше 4 секунд в разделке на «Тур де Ски»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала второе место в гонке с раздельным стартом на 20 км в свободном стиле в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в Тоблахе (Италия). Йохауг уступила победительнице – соотечественнице Астрид Эйре Слинн – менее четырёх секунд на финише.

«Разумеется, я довольна сегодняшним днём. Иначе и быть не могло. Я хорошо ехала и хорошо контролировала гонку. Всё было близко к Астрид, но на спуске она демонстрировала чуть бо́льшую скорость. У неё есть свои сильные стороны, я очень довольна тем, как провела гонку», — приводит слова Йохауг TV2.