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Йохауг высказалась о том, что проиграла Слинн меньше 4 секунд в разделке на «Тур де Ски»

Йохауг высказалась о том, что проиграла Слинн меньше 4 секунд в разделке на «Тур де Ски»
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала второе место в гонке с раздельным стартом на 20 км в свободном стиле в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в Тоблахе (Италия). Йохауг уступила победительнице – соотечественнице Астрид Эйре Слинн – менее четырёх секунд на финише.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 16:45 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
48:54.9
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+3.3
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+20.3

«Разумеется, я довольна сегодняшним днём. Иначе и быть не могло. Я хорошо ехала и хорошо контролировала гонку. Всё было близко к Астрид, но на спуске она демонстрировала чуть бо́льшую скорость. У неё есть свои сильные стороны, я очень довольна тем, как провела гонку», — приводит слова Йохауг TV2.

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