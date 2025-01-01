Петтер Нортуг: Йохауг доказывает, что вернулась в игру
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высоко оценил второе место титулованной соотечественницы Терезе Йохауг, не так давно вернувшейся в спорт после продолжительной паузы.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 20 км. Свободный стиль.
31 декабря 2024, вторник. 16:45 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
48:54.9
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+3.3
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+20.3
Йохауг стала второй в гонке с раздельным стартом на 20 км в свободном стиле в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в Тоблахе (Италия). Она уступила победительнице гонки Астрид Эйре Слинн (Норвегия) лишь 3,3 секунды.
«Терезе провела великолепную гонку и доказывает, что вернулась в игру», — приводит слова Нортуга TV2.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, третий этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, 20 км. Женщины:
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 48,54,9.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 3,3.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +20,3.
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