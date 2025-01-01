Петтер Нортуг: Йохауг доказывает, что вернулась в игру

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высоко оценил второе место титулованной соотечественницы Терезе Йохауг, не так давно вернувшейся в спорт после продолжительной паузы.

Йохауг стала второй в гонке с раздельным стартом на 20 км в свободном стиле в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в Тоблахе (Италия). Она уступила победительнице гонки Астрид Эйре Слинн (Норвегия) лишь 3,3 секунды.

«Терезе провела великолепную гонку и доказывает, что вернулась в игру», — приводит слова Нортуга TV2.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, третий этап, Тоблах. Гонка с раздельным стартом, 20 км. Женщины: