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«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько начнётся гонка преследования, где смотреть

«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько начнётся гонка преследования, где смотреть
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Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт мужская гонка преследования в классическом стиле на 15 км в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира – 2024/2025. В прямом эфире гонку, которая начнётся в 12:30 мск, покажет телеканал «Матч! Арена». Начало трансляции назначено на 12:25 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом мужской гонки преследования, который образовался по итогам разделки на 20 км.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2025, среда. 12:30 МСК
Не началось
  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).
  2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).
  3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
  4. Андреас Рее (Норвегия).
  5. Йоханнес Клебо (Норвегия).
  6. Ян Томас Йенссен (Норвегия).
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