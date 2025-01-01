Наталья и Александр Терентьевы показали милое фото с дочкой возле новогодней ёлки

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) и двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев опубликовали в социальных сетях милое фото с празднования Нового года.

На снимке супруги позируют с дочкой Василисой на фоне праздничной ёлки.

«С Новым годом!» — подписали фото Терентьевы.

Фото: из личного архива Терентьевых

Александр и Наталья впервые стали родителями в августе 2024 года. Терентьева уже вернулась в строй и даже выиграла гонку – стала лучшей в спринте на «Красногорской лыжне».

С сезона-2024/2025 Александр выступает за сборную Тюменской области, а Наталья — за команду Татарстана.