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Наталья и Александр Терентьевы показали милое фото с дочкой возле новогодней ёлки

Наталья и Александр Терентьевы показали милое фото с дочкой возле новогодней ёлки
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) и двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев опубликовали в социальных сетях милое фото с празднования Нового года.

На снимке супруги позируют с дочкой Василисой на фоне праздничной ёлки.

«С Новым годом!» — подписали фото Терентьевы.

Фото: из личного архива Терентьевых

Александр и Наталья впервые стали родителями в августе 2024 года. Терентьева уже вернулась в строй и даже выиграла гонку – стала лучшей в спринте на «Красногорской лыжне».

С сезона-2024/2025 Александр выступает за сборную Тюменской области, а Наталья — за команду Татарстана.

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