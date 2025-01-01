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«Тур де Ски» — 2024/2025, женщины: во сколько начнётся гонка преследования, где смотреть

«Тур де Ски» — 2024/2025, женщины: во сколько начнётся гонка преследования, где смотреть
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Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт женская гонка преследования в классическом стиле на 15 км в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира – 2024/2025. В прямом эфире гонку, которая начнётся в 14:30 мск, покажет телеканал «Матч! Арена». Начало трансляции назначено на 14:25 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом женской гонки преследования, который образовался по итогам разделки на 20 км.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2025, среда. 14:30 МСК
Не началось
  1. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).
  2. Терезе Йохауг (Норвегия).
  3. Кертту Нисканен (Финляндия).
  4. Катерин Стюарт-Джонс (Канада).
  5. Виктория Карль (Германия).
  6. Джессика Диггинс (США, текущий лидер многодневки).
Календарь Кубка мира - 2024/2025 по лыжным гонкам
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