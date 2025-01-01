«Тур де Ски» — 2024/2025, женщины: во сколько начнётся гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт женская гонка преследования в классическом стиле на 15 км в рамках третьего этапа многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира – 2024/2025. В прямом эфире гонку, которая начнётся в 14:30 мск, покажет телеканал «Матч! Арена». Начало трансляции назначено на 14:25 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом женской гонки преследования, который образовался по итогам разделки на 20 км.