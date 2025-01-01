Амундсен выиграл пасьют на «Тур де Ски», Клебо уступил Ангеру на последнем круге
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Норвежский лыжник Харальд Амундсен выиграл гонку преследования классическим стилем на дистанции 15 км. Спортсмен преодолел дистанцию за 35.18,9. Второе место сенсационно занял 22-летний швед Эдвин Ангер с отставанием от победителя 2,5 секунды. На финишном круге он догнал и обошёл пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2025, среда. 12:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
35:18.9
2
Эдвин Ангер
Швеция
+2.5
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+5.3
«Тур де Ски» — 2024/2025. Гонка преследования. 15 км. Классический стиль. Мужчины:
- Харальд Амундсен (Норвегия) — 35.18,9.
- Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 2,5.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) +5,3.
- Уго Лапалус (Франция) +9,2.
- Мика Фермойлен (Австрия) +9,5.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +12,8.
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