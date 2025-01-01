Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Амундсен выиграл пасьют на «Тур де Ски», Клебо уступил Ангеру на последнем круге

Амундсен выиграл пасьют на «Тур де Ски», Клебо уступил Ангеру на последнем круге
Комментарии

Норвежский лыжник Харальд Амундсен выиграл гонку преследования классическим стилем на дистанции 15 км. Спортсмен преодолел дистанцию за 35.18,9. Второе место сенсационно занял 22-летний швед Эдвин Ангер с отставанием от победителя 2,5 секунды. На финишном круге он догнал и обошёл пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2025, среда. 12:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
35:18.9
2
Эдвин Ангер
Швеция
+2.5
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+5.3

«Тур де Ски» — 2024/2025. Гонка преследования. 15 км. Классический стиль. Мужчины:

  1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 35.18,9.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 2,5.
  3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +5,3.
  4. Уго Лапалус (Франция) +9,2.
  5. Мика Фермойлен (Австрия) +9,5.
  6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +12,8.
Материалы по теме
Это надо видеть! Календарь всех главных спортивных событий 2025 года
Это надо видеть! Календарь всех главных спортивных событий 2025 года
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android