Амундсен выиграл пасьют на «Тур де Ски», Клебо уступил Ангеру на последнем круге

Норвежский лыжник Харальд Амундсен выиграл гонку преследования классическим стилем на дистанции 15 км. Спортсмен преодолел дистанцию за 35.18,9. Второе место сенсационно занял 22-летний швед Эдвин Ангер с отставанием от победителя 2,5 секунды. На финишном круге он догнал и обошёл пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.

«Тур де Ски» — 2024/2025. Гонка преследования. 15 км. Классический стиль. Мужчины: