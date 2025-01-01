Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо лидирует, Амундсен пропустил Ангера
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо удержал лидерство в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 после гонки преследования на 15 км, где занял третье место. Несмотря на победу в гонке, Харальд Эстберг Амундсен опустился на третье место в зачёте. На вторую позицию вырвался 22-летний швед Эдвин Ангер.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2025, среда. 12:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
35:18.9
2
Эдвин Ангер
Швеция
+2.5
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+5.3
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 1 января. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1:59.21,0.
- Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 36,0.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +57,0.
- Мика Фермойлен (Австрия) +1.23,0.
- Уго Лапалус (Франция) +1.24,0.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1.29,0.
В спринтерском зачёте многодневки продолжает уверенно лидировать Клебо, в горном первое место у Амундсена.
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