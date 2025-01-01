Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо лидирует, Амундсен пропустил Ангера

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо удержал лидерство в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 после гонки преследования на 15 км, где занял третье место. Несмотря на победу в гонке, Харальд Эстберг Амундсен опустился на третье место в зачёте. На вторую позицию вырвался 22-летний швед Эдвин Ангер.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 1 января. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1:59.21,0. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 36,0. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +57,0. Мика Фермойлен (Австрия) +1.23,0. Уго Лапалус (Франция) +1.24,0. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1.29,0.

В спринтерском зачёте многодневки продолжает уверенно лидировать Клебо, в горном первое место у Амундсена.