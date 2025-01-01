Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо лидирует, Амундсен пропустил Ангера

Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо лидирует, Амундсен пропустил Ангера
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо удержал лидерство в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 после гонки преследования на 15 км, где занял третье место. Несмотря на победу в гонке, Харальд Эстберг Амундсен опустился на третье место в зачёте. На вторую позицию вырвался 22-летний швед Эдвин Ангер.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2025, среда. 12:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
35:18.9
2
Эдвин Ангер
Швеция
+2.5
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+5.3

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 1 января. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1:59.21,0.
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — отставание 36,0.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +57,0.
  4. Мика Фермойлен (Австрия) +1.23,0.
  5. Уго Лапалус (Франция) +1.24,0.
  6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1.29,0.

В спринтерском зачёте многодневки продолжает уверенно лидировать Клебо, в горном первое место у Амундсена.

Материалы по теме
Амундсен выиграл пасьют на «Тур де Ски», Клебо уступил Ангеру на последнем круге
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android