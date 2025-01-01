Слинн выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Йохауг финишировала второй

36-летняя норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн стала победительницей гонки преследования на 15 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа многодневки «Тур де Ски». Спортсменка преодолела дистанцию за 38.39,9. Второе место заняла Терезе Йохауг, проигравшая на финише лишь 0,2 секунды. Тройку призёров замкнула Кертту Нисканен из Финляндии.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Гонка преследования 15 км. Женщины:

Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 38.39,9. Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 0,2. Кертту Нисканен (Финляндия) +57,4. Виктория Карль (Германия) +1.36,6. Хейди Венг (Норвегия) +2.08,1. Джессика Диггинс (США) +2.08,5.