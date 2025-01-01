Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Слинн захватила лидерство, Йохауг — вторая
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Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн вышла в лидеры многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 после победы в гонке преследования на четвёртом этапе. Всего 6 секунд ей уступает титулованная соотечественница Терезе Йохауг. Тройку лидеров замыкает финка Кертту Нисканен с отставанием 28,0.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2025, среда. 14:30 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
38:39.9
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+0.2
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+57.4
На протяжении четырёх этапов в общем зачёте «Тур де Ски» лидировала американка Джессика Диггинс, но после шестого места в пасьюте она потеряла сразу три позиции и занимает четвёртое место с отставанием больше минуты.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 1 января. Женщины:
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 2:13.00,0.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 6,0.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +28,0.
- Джессика Диггинс (США) +1.01,0.
- Хейди Венг (Норвегия) +2.09,0.
- Силье Теодорсен (Норвегия) +2.59,0.
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