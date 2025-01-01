Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Слинн захватила лидерство, Йохауг — вторая

Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн вышла в лидеры многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 после победы в гонке преследования на четвёртом этапе. Всего 6 секунд ей уступает титулованная соотечественница Терезе Йохауг. Тройку лидеров замыкает финка Кертту Нисканен с отставанием 28,0.

На протяжении четырёх этапов в общем зачёте «Тур де Ски» лидировала американка Джессика Диггинс, но после шестого места в пасьюте она потеряла сразу три позиции и занимает четвёртое место с отставанием больше минуты.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 1 января. Женщины:

Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 2:13.00,0. Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 6,0. Кертту Нисканен (Финляндия) +28,0. Джессика Диггинс (США) +1.01,0. Хейди Венг (Норвегия) +2.09,0. Силье Теодорсен (Норвегия) +2.59,0.