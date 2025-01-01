Евгений Дементьев: в 2024 году лыжные гонки притягивали внимание зрителей

Чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине (Италия), российский лыжник Евгений Дементьев подвёл итоги прошедшего 2024 года.

«В 2024 году лыжные гонки однозначно притягивали внимание зрителей. Те баталии, которые были, непрерывная серия побед Александра Большунова очень будоражили. Была интрига, закончится ли серия или нет, это держало в напряжении и зрителей, и самих спортсменов внутри Кубка России.

Это сильно придавало имиджу лыжных гонок. Даже сейчас все ждут, когда Александр воспрянет. Считаю, что имидж лыжных гонок на подъёме», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.