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Максим Вылегжанин: лыжные гонки в России по-прежнему популярны

Максим Вылегжанин: лыжные гонки в России по-прежнему популярны
Максим Вылегжанин
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Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин считает, что лыжные гонки в России по-прежнему вызывают интерес у людей.

«Я считаю, очень здорово проходит этап Кубка России в разных местах. В прошлом году Большунов постоянно выигрывал эти гонки, а в этом сезоне все ждут, когда он наберёт форму и начнёт всех обходить. У нас часто меняются лидеры. То Савелий Коростелёв, то Сергей Ардашев становятся победителями. Думаю, в лыжных гонках есть интрига, и они популярны, их транслируют», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские лыжники не выступают на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с февраля 2022 года из-за геополитической ситуации в мире. Спортсмены участвуют в Кубке России и чемпионате России.

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