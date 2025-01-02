Максим Вылегжанин: лыжные гонки в России по-прежнему популярны

Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин считает, что лыжные гонки в России по-прежнему вызывают интерес у людей.

«Я считаю, очень здорово проходит этап Кубка России в разных местах. В прошлом году Большунов постоянно выигрывал эти гонки, а в этом сезоне все ждут, когда он наберёт форму и начнёт всех обходить. У нас часто меняются лидеры. То Савелий Коростелёв, то Сергей Ардашев становятся победителями. Думаю, в лыжных гонках есть интрига, и они популярны, их транслируют», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские лыжники не выступают на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с февраля 2022 года из-за геополитической ситуации в мире. Спортсмены участвуют в Кубке России и чемпионате России.