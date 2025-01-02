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Норвежец Харальд Амундсен заболел и сошёл с «Тур де Ски»

Норвежец Харальд Амундсен заболел и сошёл с «Тур де Ски»
Харальд Амундсен
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Норвежский лыжник Харальд Амундсен заболел и не сможет продолжить выступления на «Тур де Ски» — 2024/2025. Об этом сообщил NRK со ссылкой на Skiforbundet.

«К сожалению, он проснулся с больным горлом и уже едет домой», — приводит слова врача команды Уве Ферагена NRK.

Харальд Амундсен является действующим победителем многодневки. На данный момент он занимает третье место в общем зачёте тура, проигрывая соотечественнику Йоханнесу Клебо 57 секунд. На втором месте находится шведский спортсмен Эдвин Ангер (+36 секунд от лидера). Накануне призёр чемпионатов мира Харальд Амундсен стал победителем гонки преследования.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
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