Дементьев: в 2025 году интересно сравнить российских лыжников на международной арене

Чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине (Италия), российский лыжник Евгений Дементьев рассказал, что ему интересно было бы узнать, какой уровень у российских лыжников на международной арене.

«Было бы интересно сравнить, как бегут российские спортсмены на международном уровне. Пожелаю лыжным гонкам в 2025 году, чтобы как можно больше людей выходили ими заниматься и получали от этого удовольствие. Чтобы российские спортсмены только радовали зрителей, создавали интригу и держали в напряжении. И чтобы было мирное небо над головой», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Дементьев заявил, что имидж лыжных гонок в России улучшился.