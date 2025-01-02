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Дементьев: в 2025 году интересно сравнить российских лыжников на международной арене

Дементьев: в 2025 году интересно сравнить российских лыжников на международной арене
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Чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине (Италия), российский лыжник Евгений Дементьев рассказал, что ему интересно было бы узнать, какой уровень у российских лыжников на международной арене.

«Было бы интересно сравнить, как бегут российские спортсмены на международном уровне. Пожелаю лыжным гонкам в 2025 году, чтобы как можно больше людей выходили ими заниматься и получали от этого удовольствие. Чтобы российские спортсмены только радовали зрителей, создавали интригу и держали в напряжении. И чтобы было мирное небо над головой», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Дементьев заявил, что имидж лыжных гонок в России улучшился.

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