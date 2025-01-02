«Пришли тётушки». Сван — об успехах 36-летних Слинн, Йохауг и Нисканен на «Тур де Ски»
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Шведская лыжница Линн Сван шуточно высказалась о подиуме на четвёртом этапе «Тур де Ски» в гонке преследования на дистанции 15 км. Победительнице Астрид Слинн и призёрам Терезе Йохауг и финке Кертту Нисканен по 36 лет.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2025, среда. 14:30 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
38:39.9
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+0.2
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+57.4
– Терезе Йохауг – самая молодая на подиуме сегодняшней гонки. Что скажешь на это?
– Выглядит так, что наступает новая эра со «старушками». Долго на виду была молодёжь, но теперь пришли… тётушки, — приводит слова Сван Aftonbladet.
Астрид Слинн лидирует в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», Терезе Йохауг отстаёт от неё всего на шесть секунд. Кертту Нисканен замыкает тройку промежуточных лидеров.
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