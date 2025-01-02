Диггинс объяснила, почему хромала после финиша гонки преследования на «Тур де Ски»
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс объяснила журналистам, почему хромала после финиша гонки преследования на 15 км классическим стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски», действующей чемпионкой которой она является.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2025, среда. 14:30 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
38:39.9
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+0.2
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+57.4
Диггинс финишировала шестой с отставанием от победительницы Астрид Эйре Слинн в 2.08,1. Эта гонка стоила американке потери лидерства в общем зачёте многодневки.
«У меня болит нога. Это причиняет боль, когда бегу классикой. Но болезненнее ходить, нежели бежать на лыжах. С нетерпением жду коньковых гонок», — приводит слова Диггинс Dagbladet.
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