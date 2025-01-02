Диггинс объяснила, почему хромала после финиша гонки преследования на «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс объяснила журналистам, почему хромала после финиша гонки преследования на 15 км классическим стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски», действующей чемпионкой которой она является.

Диггинс финишировала шестой с отставанием от победительницы Астрид Эйре Слинн в 2.08,1. Эта гонка стоила американке потери лидерства в общем зачёте многодневки.

«У меня болит нога. Это причиняет боль, когда бегу классикой. Но болезненнее ходить, нежели бежать на лыжах. С нетерпением жду коньковых гонок», — приводит слова Диггинс Dagbladet.