Сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе покинула «Тур де Ски»

Сборная Украины в полном составе покинула 4-й этап лыжной многодневки «Тур де Ски», проходящий в итальянском Тоблахе, сообщает Dagbladet. 1 января ни один спортсмен, представляющий эту команду, не вышел на старт гонки преследования.

Как сообщает источник со ссылкой на слова рейс-директора FIS по лыжным гонкам Михала Ламплота, украинская сборная не уведомляла организаторов о своём отказе от участия в соревнованиях многодневки.

Ранее стало известно, что победу в мужском пасьюте на 4-м этапе «Тур де Ски» в Тоблахе одержал норвежский лыжник Харальд Амундсен, у женщин гонку преследования выиграла Астрид Эйре Слинн, также представляющая Норвегию.

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