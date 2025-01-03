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Тренер сборной Украины по лыжам объяснил внезапный отъезд команды с этапа «Тур де Ски»

Тренер сборной Украины по лыжам объяснил внезапный отъезд команды с этапа «Тур де Ски»
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Тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко прокомментировал неожиданный отъезд своей команды в полном составе с 4-го этапа многодневки «Тур де Ски», проходящего в итальянском Тоблахе.

«Мы отказались от участия в «Тур де Ски», потому что решили поменять свои соревновательные планы. Это решение тренера. Далее в наших планах юниорский чемпионат мира и оставшиеся этапы Кубка мира.

Мы уехали перед стартом гонки. Вероятно, стоило уведомить об этом организаторов. Приносим свои извинения», — приводит слова Пуцко Dagbladet.

Ранее стало известно, что сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе не вышла на старт гонки преследования на 4-м этапе многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе, не предупредив организаторов о своём отказе от участия в соревновании.

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