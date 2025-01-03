«Тур де Ски» — 2024/2025, женщины: во сколько спринт классическим стилем, где смотреть

В пятницу, 2 января, в Тоблахе (Италия) состоится женский спринт классическим стилем на 1,4 км в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира — 2024/2025. В прямом эфире гонку с раздельным стартом, которая начнётся в 14:15 мск, покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Женщины, спринт. Стартовый лист (частично):

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)

4. Тереза Йохауг (Норвегия)

5. Аня Вебер (Швейцария)

6. Тереза Штадлобер (Австрия)

7. Лотта Венг (Норвегия)

8. Хейди Венг (Норвегия)

10. Кертту Нисканен (Финляндия)

12. Кристин Фоснес (Норвегия)

14. Силье Теодорсен (Норвегия)

18. Виктория Карль (Германия)

20. Линн Сван (Швеция)

24. Джессика Диггинс (США)

26. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

27. Рози Бреннан (США)

28. Криста Пярмякоски (Финляндия)

30. Эбба Андерссон (Швеция)…