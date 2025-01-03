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«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько спринт классическим стилем, где смотреть

«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько спринт классическим стилем, где смотреть
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В пятницу, 2 января, в Тоблахе (Италия) состоится мужской спринт классическим стилем на 1,4 км в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира — 2024/2025. В прямом эфире гонку с раздельным стартом, которая начнётся в 14:46 мск, покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
03 января 2025, пятница. 14:46 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Мужчины, спринт. Стартовый лист (частично):

3. Оскар Свенссон (Швеция)…

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

8. Эрик Вальнес (Норвегия)

9. Ришар Жув (Франция)

13. Михаэль Хелльвегер (Италия)

14. Вильям Поромакрю (Швеция)

15. Эвен Нортуг (Норвегия)

16. Бен Огден (США)

17. Яник Рибли (Швейцария)

18. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

19. Джей Си Шунмейкер (США)

20. Фридрих Мох (Германия)

21. Маркус Грате (Швеция)

22. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)…

24. Уго Лапалус (Франция)

26. Йоханнес Клебо (Норвегия)

27. Федерико Пеллегрино (Италия)…

65. Йенс Бурман (Швеция)…

75. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия)

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