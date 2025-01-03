10 лыжников снялись со спринта классическим стилем на «Тур де Ски»
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала список лыжников, которые снялись со спринта классическим стилем на «Тур де Ски», проходящего в итальянском Тоблахе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2025, пятница. 18:20 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2025, пятница. 18:10 МСК
Не началось
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Лыжники, которые снялись со спринта классическим стилем 3 января:
- Альберт Кухлер (Германия);
- Сириль Фендрих (Швейцария);
- Моа Лундгрен (Швеция);
- Джеймс Клинтон Скунмейкер (США);
- Леонье Перри (Франция);
- Жюль Лапьер (Франция);
- Тео Шели (Франция);
- Рози Бреннан (США);
- Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия);
- Ришар Жув (Франция).
Отметим, француз Ришар Жув снялся с гонки уже после квалификации.
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