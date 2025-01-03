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10 лыжников снялись со спринта классическим стилем на «Тур де Ски»

10 лыжников снялись со спринта классическим стилем на «Тур де Ски»
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала список лыжников, которые снялись со спринта классическим стилем на «Тур де Ски», проходящего в итальянском Тоблахе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2025, пятница. 18:20 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2025, пятница. 18:10 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Лыжники, которые снялись со спринта классическим стилем 3 января:

  • Альберт Кухлер (Германия);
  • Сириль Фендрих (Швейцария);
  • Моа Лундгрен (Швеция);
  • Джеймс Клинтон Скунмейкер (США);
  • Леонье Перри (Франция);
  • Жюль Лапьер (Франция);
  • Тео Шели (Франция);
  • Рози Бреннан (США);
  • Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия);
  • Ришар Жув (Франция).

Отметим, француз Ришар Жув снялся с гонки уже после квалификации.

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