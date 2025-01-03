10 лыжников снялись со спринта классическим стилем на «Тур де Ски»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала список лыжников, которые снялись со спринта классическим стилем на «Тур де Ски», проходящего в итальянском Тоблахе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Лыжники, которые снялись со спринта классическим стилем 3 января:

Альберт Кухлер (Германия);

Сириль Фендрих (Швейцария);

Моа Лундгрен (Швеция);

Джеймс Клинтон Скунмейкер (США);

Леонье Перри (Франция);

Жюль Лапьер (Франция);

Тео Шели (Франция);

Рози Бреннан (США);

Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия);

Ришар Жув (Франция).

Отметим, француз Ришар Жув снялся с гонки уже после квалификации.