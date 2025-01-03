Швейцарская лыжница Надине Фендрих выиграла спринт классическим стилем на «Тур де Ски» — 2024/2025. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.57,63. Второй стала представительница Швеции Линн Сван, отстав от лидера на 0,04. Тройку сильнейших замкнула Хейди Венг из Норвегии (+0,53).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Спринт классическим стилем. Женщины:

Надине Фендрих (Швейцария) — 2.57,63 Линн Сван (Швеция) — отставание +0,04 Хейди Венг (Норвегия) +0,53 Ясмин Кяхяря (Финляндия) +0,82 Лаура Гиммлер (Германия) +1,03 Лотта Уднес Венг (Норвегия) +1,97

Отметим, Терезе Йохауг (Норвегия) и Джессика Диггинс (США) выбыли в 1/4 финала.