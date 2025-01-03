Надине Фендрих выиграла спринт классическим стилем на «Тур де Ски»
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Швейцарская лыжница Надине Фендрих выиграла спринт классическим стилем на «Тур де Ски» — 2024/2025. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.57,63. Второй стала представительница Швеции Линн Сван, отстав от лидера на 0,04. Тройку сильнейших замкнула Хейди Венг из Норвегии (+0,53).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2025, пятница. 18:10 МСК
Окончено
1
Надине Фендрих
Швейцария
2:57.6
2
Линн Сван
Швеция
2:57.6
3
Хейди Венг
Норвегия
+0.5
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Спринт классическим стилем. Женщины:
- Надине Фендрих (Швейцария) — 2.57,63
- Линн Сван (Швеция) — отставание +0,04
- Хейди Венг (Норвегия) +0,53
- Ясмин Кяхяря (Финляндия) +0,82
- Лаура Гиммлер (Германия) +1,03
- Лотта Уднес Венг (Норвегия) +1,97
Отметим, Терезе Йохауг (Норвегия) и Джессика Диггинс (США) выбыли в 1/4 финала.
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