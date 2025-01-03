Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на «Тур де Ски», Эвен Нортуг — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на «Тур де Ски» — 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 2.35,45. Вторым стал его соотечественник Эвен Нортуг, отстав от лидера на 0,32. Тройку сильнейших замкнул Маркус Грате из Швеции (+0,64).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2025, пятница. 18:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:35.4
2
Эвен Нортуг
Норвегия
+0.3
3
Маркус Грате
Швеция
+0.6
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Спринт классическим стилем. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.35,45
- Эвен Нортуг (Норвегия) — отставание +0,32
- Маркус Грате (Швеция) +0,64
- Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,43
- Ховард Мосеби (Норвегия) + 2,97
- Яник Рибли (Швейцария) +17,76
Среди женщин на аналогичной дистанции победительницей стала Надине Фендрих из Швейцарии.
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