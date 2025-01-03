Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на «Тур де Ски», Эвен Нортуг — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на «Тур де Ски» — 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 2.35,45. Вторым стал его соотечественник Эвен Нортуг, отстав от лидера на 0,32. Тройку сильнейших замкнул Маркус Грате из Швеции (+0,64).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Спринт классическим стилем. Мужчины:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.35,45 Эвен Нортуг (Норвегия) — отставание +0,32 Маркус Грате (Швеция) +0,64 Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,43 Ховард Мосеби (Норвегия) + 2,97 Яник Рибли (Швейцария) +17,76

Среди женщин на аналогичной дистанции победительницей стала Надине Фендрих из Швейцарии.