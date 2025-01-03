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Йоханнес Клебо: были очень хорошие лыжи. Сегодняшняя победа — заслуга смазчиков

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте классическим стилем на «Тур де Ски» — 2024/2025.

«У нас были очень хорошие лыжи. Сегодняшняя победа – заслуга смазчиков», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, Йоханнес Клебо преодолел дистанцию за 2.35,45. Вторым стал его соотечественник Эвен Нортуг, отстав от лидера на 0,32. Тройку сильнейших замкнул Маркус Грате из Швеции (+0,64).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Спринт классическим стилем. Мужчины: