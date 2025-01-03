Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо упрочил лидерство, Вальнес — третий

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 после победы в спринте классическим стилем. Второе место занимает 22-летний швед Эдвин Ангер. Замыкает тройку лидеров общего зачёта Эрик Вальнес из Норвегии. Из пятёрки сильнейших выбыл Харальд Эстберг Амундсен.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 3 января. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:00.55,0.

2. Эдвин Ангер (Швеция) – отставание +1.35,0.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.11,0.

4. Мика Фермойлен (Австрия) +2.24,0.

5. Ховард Мосеби (Норвегия) +2.25,0.