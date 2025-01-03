Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Клебо упрочил лидерство, Вальнес — третий
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 после победы в спринте классическим стилем. Второе место занимает 22-летний швед Эдвин Ангер. Замыкает тройку лидеров общего зачёта Эрик Вальнес из Норвегии. Из пятёрки сильнейших выбыл Харальд Эстберг Амундсен.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2025, пятница. 18:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:35.4
2
Эвен Нортуг
Норвегия
+0.3
3
Маркус Грате
Швеция
+0.6
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 3 января. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:00.55,0.
2. Эдвин Ангер (Швеция) – отставание +1.35,0.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.11,0.
4. Мика Фермойлен (Австрия) +2.24,0.
5. Ховард Мосеби (Норвегия) +2.25,0.
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