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Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Слинн продолжает лидировать, Йохауг — вторая

Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Слинн продолжает лидировать, Йохауг — вторая
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Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн продолжает лидировать в многодневке «Тур де Ски» — 2024/2025 после неудачного выступления в спринте классическим стилем. Всего восемь секунд ей уступает титулованная соотечественница Терезе Йохауг. Тройку лидеров замыкает финка Кертту Нисканен с отставанием 29,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2025, пятница. 18:10 МСК
Окончено
1
Надине Фендрих
Швейцария
2:57.6
2
Линн Сван
Швеция
2:57.6
3
Хейди Венг
Норвегия
+0.5

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 3 января. Женщины:

  1. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 2:13.00,0.
  2. Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 8,0.
  3. Кертту Нисканен (Финляндия) +29,0.
  4. Джессика Диггинс (США) +1.00,0.
  5. Хейди Венг (Норвегия) +1.27,0.

Отметим, Терезе Йохауг и Джессика Диггинс выбыли в 1/4 финала спринта классическим стилем, который прошёл сегодня, 3 января. Победу одержала швейцарская лыжница Надине Фендрих.

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