Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Слинн продолжает лидировать, Йохауг — вторая
Поделиться
Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн продолжает лидировать в многодневке «Тур де Ски» — 2024/2025 после неудачного выступления в спринте классическим стилем. Всего восемь секунд ей уступает титулованная соотечественница Терезе Йохауг. Тройку лидеров замыкает финка Кертту Нисканен с отставанием 29,0.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2025, пятница. 18:10 МСК
Окончено
1
Надине Фендрих
Швейцария
2:57.6
2
Линн Сван
Швеция
2:57.6
3
Хейди Венг
Норвегия
+0.5
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 3 января. Женщины:
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 2:13.00,0.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 8,0.
- Кертту Нисканен (Финляндия) +29,0.
- Джессика Диггинс (США) +1.00,0.
- Хейди Венг (Норвегия) +1.27,0.
Отметим, Терезе Йохауг и Джессика Диггинс выбыли в 1/4 финала спринта классическим стилем, который прошёл сегодня, 3 января. Победу одержала швейцарская лыжница Надине Фендрих.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 января 2025
-
22:46
-
21:52
-
20:59
-
20:31
-
18:41
-
18:34
-
17:50
-
10:25
-
09:30
-
09:30
-
04:26
-
04:13
- 2 января 2025
-
21:31
-
19:29
-
16:30
-
15:00
-
14:12
- 1 января 2025
-
18:32
-
16:30
-
16:00
-
15:13
-
13:08
-
12:35
-
10:57
-
10:00
-
00:32
- 31 декабря 2024
-
22:35
-
22:24
-
21:20
-
21:00
-
20:16
-
20:10
-
19:44
-
19:10
-
18:31