Общий зачёт «Тур де Ски» — 2024/2025: Слинн продолжает лидировать, Йохауг — вторая

Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн продолжает лидировать в многодневке «Тур де Ски» — 2024/2025 после неудачного выступления в спринте классическим стилем. Всего восемь секунд ей уступает титулованная соотечественница Терезе Йохауг. Тройку лидеров замыкает финка Кертту Нисканен с отставанием 29,0.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Общий зачёт на 3 января. Женщины:

Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 2:13.00,0. Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 8,0. Кертту Нисканен (Финляндия) +29,0. Джессика Диггинс (США) +1.00,0. Хейди Венг (Норвегия) +1.27,0.

Отметим, Терезе Йохауг и Джессика Диггинс выбыли в 1/4 финала спринта классическим стилем, который прошёл сегодня, 3 января. Победу одержала швейцарская лыжница Надине Фендрих.