«Тур де Ски» — 2024/2025, женщины: во сколько скиатлон 2х10 км, где смотреть

В субботу, 4 января, в Тоблахе (Италия) состоится женский скиатлон 2х10 км в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира — 2024/2025. В прямом эфире эту гонку, которая начнётся в 17:30 мск, покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Женщины, скиатлон. Стартовый лист (частично):

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия).

2. Надин Фендрих (Швейцария).

3. Тереза Йохауг (Норвегия).

4. Кертту Нисканен (Финляндия).

5. Джесси Диггинс (США).

6. Хайди Венг (Норвегия).

7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

8. Виктория Карл (Германия).

9. Силье Теодорсен (Норвегия).

10. Тереза Штадлобер (Австрия).

11. Линн Сван (Швеция).

12. Криста Пярмякоски (Финляндия).

13. Моа Илар (Швеция).

14. Кристин Фоснес (Норвегия).

15. Эбба Андерссон (Швеция).