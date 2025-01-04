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«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько скиатлон 2х10 км, где смотреть

«Тур де Ски» — 2024/2025, мужчины: во сколько скиатлон 2х10 км, где смотреть
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В субботу, 4 января, в Тоблахе (Италия) состоится мужской скиатлон 2х10 км в рамках многодневки «Тур де Ски», которая входит в программу Кубка мира — 2024/2025. В прямом эфире эту гонку, которая начнётся в 13:00 мск, покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
04 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025. Мужчины, скиатлон. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).

2. Яник Рибли (Швейцария).

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

4. Эдвин Ангер (Швеция).

5. Эрик Вальнес (Норвегия).

6. Мика Фермойлен (Австрия).

7. Ховард Мусеби (Норвегия).

8. Уго Лапалус (Франция).

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

10. Федерико Пеллегрино (Италия).

11. Андреас Рее (Норвегия).

12. Ян Томас Йенссен (Норвегия).

13. Матис Делож (Франция).

14. Бен Огден (США).

15. Вильям Порома (Швеция).

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