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Российских лыжников на Гонке чемпионов записали в сборную по биатлону

Российских лыжников на Гонке чемпионов записали в сборную по биатлону
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В преддверии совмещённого турнира по биатлону и лыжным гонкам Гонка чемпионов — 2025, который пройдёт на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани, прошла пресс-конференция с её участниками. Мероприятие не обошлось без неприятного инцидента. Как оказалось, организаторы на автограф-картах российских лыжников по ошибке записали в сборную по биатлону.

Фото: Тг-канал Дмитрия Занина

Фото: Тг-канал Дмитрия Занина

«У меня тут ситуация очень интересная. Я член сборной России по лыжным гонкам, а не по биатлону вообще-то. Ну как мне вот это подписывать? Ну блин, алё», — отреагировала на это бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в лыжных гонках Анастасия Кулешова (Седова).

Напомним, расписание сегодняшнего соревновательного дня:

12:30. Квалификация биатлонисток;

13:10. Квалификация биатлонистов;

13:45. Квалификация лыжниц;

14:15. Квалификация лыжников.

Призовой фонд «Гонки чемпионов — 2025» составляет 12 млн рублей.

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