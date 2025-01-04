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Александр Большунов снялся с Гонки чемпионов в Рязани

Александр Большунов снялся с Гонки чемпионов в Рязани
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов снялся с Гонки чемпионов (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов), которая пройдёт в Рязани с 4 по 5 января. Причиной такого решения стала болезнь, сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

На соревнованиях в Рязани Большунова заменит Егор Митрошин, который пока не одержал ни одной личной победы на Кубке России.

Таким образом, в сегодняшней (4 января) квалификации Гонки чемпионов из лыжников выступят:

1. Александр Терентьев.
2. Алексей Червоткин.
3. Илья Семиков.
4. Иван Якимушкин.
5. Егор Митрошин.
6. Андрей Мельниченко.
7. Артём Мальцев.
8. Денис Спицов.
9. Савелий Коростелёв.
10. Сергей Ардашев.

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