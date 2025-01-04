Александр Большунов снялся с Гонки чемпионов в Рязани

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов снялся с Гонки чемпионов (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов), которая пройдёт в Рязани с 4 по 5 января. Причиной такого решения стала болезнь, сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

На соревнованиях в Рязани Большунова заменит Егор Митрошин, который пока не одержал ни одной личной победы на Кубке России.

Таким образом, в сегодняшней (4 января) квалификации Гонки чемпионов из лыжников выступят:

1. Александр Терентьев.

2. Алексей Червоткин.

3. Илья Семиков.

4. Иван Якимушкин.

5. Егор Митрошин.

6. Андрей Мельниченко.

7. Артём Мальцев.

8. Денис Спицов.

9. Савелий Коростелёв.

10. Сергей Ардашев.