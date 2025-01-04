«Так и живём». Губерниев иронично высказался о снятии Большунова с Гонки чемпионов

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о решении трёхкратного олимпийского чемпиона 2022 года, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова сняться с Гонки чемпионов (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов), которая пройдёт в Рязани с 4 по 5 января.

«А Большунов в Гонке чемпионов не бежит! Вроде заболел, так и живём… Увы и ах… Побежит теперь прославленный лыжник Митрошин!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что Митрошин пока не одержал ни одной личной победы в карьере на Кубке России.

Таким образом, в сегодняшней (4 января) квалификации Гонки чемпионов из лыжников выступят:

1. Александр Терентьев.

2. Алексей Червоткин.

3. Илья Семиков.

4. Иван Якимушкин.

5. Егор Митрошин.

6. Андрей Мельниченко.

7. Артём Мальцев.

8. Денис Спицов.

9. Савелий Коростелёв.

10. Сергей Ардашев.