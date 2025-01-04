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Эвен Нортуг и ещё три лыжника снялись с «Тур де Ски» — 2024/2025

Эвен Нортуг и ещё три лыжника снялись с «Тур де Ски» — 2024/2025
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала список лыжников, которые снялись с «Тур де Ски» — 2024/2025 перед мужским и женским скиатлоном, которые состоятся сегодня, 4 января, в Валь-ди-Фиемме (Италия).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком:

  • Эвен Нортуг (Норвегия);
  • Нило Мойланен (Финляндия);
  • Реми Бурден (Франция);
  • Катерине Заюрбрай (Германия).

В пятницу, 3 января, с многодневки «Тур де Ски» снялись 10 лыжников (шесть мужчин и четыре женщины).

Напомним, пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 после победы в спринте классическим стилем. Второе место занимает 22-летний швед Эдвин Ангер. Замыкает тройку лидеров общего зачёта Эрик Вальнес из Норвегии.

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