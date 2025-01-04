Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на этапе «Тур де Ски», Пеллегрино стал вторым

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Дистанцию 10+10 км Клебо преодолел за 49.29,0. Вторым финишировал двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте итальянский лыжник Федерико Пеллегрино. Тройку лучших замкнул норвежец Ян Томас Йенссен.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 6-й этап. Скиатлон, 10 + 10 км (классика + конёк). Мужчины: