Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на этапе «Тур де Ски», Пеллегрино стал вторым
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Дистанцию 10+10 км Клебо преодолел за 49.29,0. Вторым финишировал двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте итальянский лыжник Федерико Пеллегрино. Тройку лучших замкнул норвежец Ян Томас Йенссен.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC TDS Val di Fiemme, Val di Fiemme, Italy
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
04 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
49:29.0
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+2.4
3
Ян Томас Йенссен
Норвегия
+3.9
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 6-й этап. Скиатлон, 10 + 10 км (классика + конёк). Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 49.29,0.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 2,4.
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) +3,9.
- Ховард Мосеби (Норвегия) +4,6.
- Мика Фермойлен (Австрия) +5,1.
- Фридрих Мох (Германия) +5,2.
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