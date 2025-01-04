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Савелий Коростелёв стал победителем квалификации «Гонки чемпионов» среди лыжников

Савелий Коростелёв стал победителем квалификации «Гонки чемпионов» среди лыжников
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Сегодня, 4 января, на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани проходит первый день «Гонки чемпионов» — 2025. В квалификации лыжников победу одержал Савелий Коростелёв. Дистанцию 8 км он преодолел за 15.21,6.

Второе место занял Егор Митрошин с отставанием в 6,6 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+12,4).

Ранее состоялись квалификационные гонки среди биатлонистов: у женщин выиграла Анастасия Халили, у мужчин — Антон Смольский. По итогам квалификации будут сформированы эстафетные команды на финальный старт «Гонки чемпионов» — 2025. Призовой фонд соревнований составляет 12 млн рублей.

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