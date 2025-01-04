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Сорин: внутри теплится надежда, что российских лыжников допустят к Олимпиаде

Сорин: внутри теплится надежда, что российских лыжников допустят к Олимпиаде
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о перспективах участия российских спортсменов в Олимпийских играх — 2026.

«Стараемся приспосабливаться к условиям отстранения российского лыжного спорта, но мы уже привыкли. Надеемся, что нас вернут и допустят к Олимпиаде. Уверен, что возможности для этого будут. Да, конечно, с ограничениями. Но внутри теплится надежда», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 7 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ранее было официально объявлено о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях.

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