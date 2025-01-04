Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Мама показала, кто в доме хозяйка». Степанова восхитилась Терентьевой в Гонке чемпионов

«Мама показала, кто в доме хозяйка». Степанова восхитилась Терентьевой в Гонке чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова подвёла итоги квалификации Гонки чемпионов — 2025, которая прошла сегодня, 4 января, на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани.

«Лыжникам сегодня непривычно выступать. Народу-то много! А спортсмены привыкли к стае волков и семейству медведей в качестве зрителей. Биатлонисты на людях и для людей выступают. Наталья мощна. Мама вернулась и показала, кто в доме хозяйка. Равных ей нет», — передаёт слова Степановой комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграмм-канале.

Напомним, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 8 км в рамках квалификации лыжниц на эстафету Гонки чемпионов — 2025.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android