«Мама показала, кто в доме хозяйка». Степанова восхитилась Терентьевой в Гонке чемпионов

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова подвёла итоги квалификации Гонки чемпионов — 2025, которая прошла сегодня, 4 января, на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани.

«Лыжникам сегодня непривычно выступать. Народу-то много! А спортсмены привыкли к стае волков и семейству медведей в качестве зрителей. Биатлонисты на людях и для людей выступают. Наталья мощна. Мама вернулась и показала, кто в доме хозяйка. Равных ей нет», — передаёт слова Степановой комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграмм-канале.

Напомним, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 8 км в рамках квалификации лыжниц на эстафету Гонки чемпионов — 2025.